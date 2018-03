त्रिपुरा में भाजपा को पूर्ण बहुमत, नगालैंड में भी सरकार बनाने की पूरी तैयारी

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। जहां त्रिपुरा में भाजपा ने सालों पुराने लेफ्ट के किले को ढहाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो वहीं नगालैंड में भी वो सहयोगी दलों की मदद से सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी है।

भाजपा को पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ी कामयाबी त्रिपुरा में मिली। भाजपा ने यहां अकेले अपने दम पर 35 सीटें जीती, वहीं सीपीआई(एम) के खाते में 16 सीटें आईं। वहीं पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के खाते में आठ सीटें गईं। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत काफी ज्यादा बढ़ा है। जहां पार्टी पहले एक फीसद के आसपास थीं। वहीं इन चुनावों में पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़कर 43 फीसद के पार चला गया। वहीं लेफ्ट, जो यहां कई दशकों से सत्ता पर काबिज थी, उसका वोट शेयर भाजपा से एक फीसद कम रहा। मगर वोट प्रतिशत के इतने कम अंतर के बाद भी सीटों के मामले में भाजपा लेफ्ट पर भारी पड़ी। ऐसे में पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनाने जा रही है।

भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी राम माधव ने भी इसे एतिहासिक जीत करार दिया है। खुद प्रधानमंत्री ने भी इसे कार्यकर्ताओं की शहादत की जीत करार दिया है। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की। वो जनता के बीच पहुंचे। इसी का नतीजा है कि आज लेफ्ट के किले में सेंध लगी और कमल खिलने जा रहा है। इस बीच भाजपा ने नगालैंड के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। जेपी नड्डा और अरुण सिंह को नगालैंड में भाजपा सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वहीं नगालैंड में भी भाजपा का प्रदर्शन काफी सुधरा। इस चुनाव में भाजपा ने इस पूर्वोत्तर राज्य में एक दो नहीं बल्कि 11 सीटें जीतीं। वहीं नगा पीपल्स फ्रंट सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। इसे चुनाव में 27 सीटें मिली। वहीं नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोगेसिव पार्टी के खाते में 15 सीटें आई। इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी के खाते में भी दो सीटें आईं। यहां भी भाजपा सहयोगी दलों के साथ सरकार बना सकती है, क्योंकि जेडीयू ने भाजपा को सरकार बनाने में समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक ने भी भाजपा को समर्थन देने के लिए चिठ्ठी लिखी है।

वहीं नगालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोगेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी को खड़ा करने वाले नेफ्यू रियो का निर्विरोध विधानसभा स्पीकर चुना जाना भी भाजपा के लिए अच्छा संकेत है। ऐसे में भाजपा यहां सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गई है।

Janata Dal (United) Nagaland has decided to support the BJP in formation of a stable govt in Nagaland: JD(U) Nagaland #NagalandElection2018 pic.twitter.com/n0V2xdQE5N

— ANI (@ANI) 3 March 2018