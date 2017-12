मुम्बई में बढ़ती आबादी की वजह से हुआ कमला मिल्स हादसा : हेमा मालिनी

नई दिल्ली। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड में हुए अग्निकांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। हेमा मालिनी ने अग्निकांड की वजह मुंबई में बढ़ती आबादी बताया है। अग्निकांड को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा 'मुंबई में आबादी बहुत ज्यादा है, शहरों का बहुत विस्तार हो रहा है। आबादी पर कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिए। हर शहरों में बढ़ती आबादी को नियंत्रित करना होगा।'

मुंबई अग्निकांड में 14 की मौत

मुंबई के कमला मिल्स कम्पाउंड में स्थित एक रेस्तरां में गुरुवार देर रात भीषण आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। जब रेस्तरां में आग लगी, तब वहां एक जन्‍मदिन की पार्टी चल रही थी। इस हादसे में ज्‍यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने हादसे पर दुख प्रकट किया है।

घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे सीएम फडणनीस ने बताया कि मामले में 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। लोगों की मौत के लिए इसके मालिक भी जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

बीएमसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इस बीच बीएमसी कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए पांच कर्मचारियों को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है।

#WATCH BJP MP Hema Malini says "population is so much, the city is spreading like anything. Some restrictions should be done on the population. Each city should have certain population/limit" #KamalaMillsFire pic.twitter.com/iL2EXdsULh

— ANI (@ANI) December 29, 2017