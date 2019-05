नई दिल्ली। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित मोदी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव अभियान की समाप्ति पर अभियान से जुड़ी बातें बताने के लिए पत्रकारों को निमंत्रित किया है। आजादी के बाद जितने भी चुनाव अभियान हुए हैं भाजपा की दृष्टि से यह सबसे मेहनत वाला और विस्तृत चुनाव अभियान रहा है।

BJP President Amit Shah: We started our election campaign from January 16...Our target was to win 120 Lok Sabha seats which we couldn't win the last time. We are confident that we'll receive good results pic.twitter.com/P80DRk8Tqz

