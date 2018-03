VIDEO: त्रिपुरा में भाजपाइयों ने लेनिन की मूर्ति पर चलाया बुलडोजर

अगरतला। त्रिपुरा विधानसभा चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत मिलने के 48 घंटों बाद ही बेलोनिया कॉलेज स्क्वायर पर स्थापित रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति पर तोड़ दिया गया है। कथिततौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लेनिन की मूर्ति को बुलडोजर से तोड़ दिया।

सीपीएम का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम दिया है। मूर्ति तोड़े जाने के बाद से वामपंथी दल नाराज हैं।

कौन थे लेनिन

1893 से व्लादिमीर लेनिन ने रूस के साम्यवादी विचारधारा का प्रचार शुरू किया था। इस दौरान लेनिन को कई बार जेल जाना पड़ा और यातनाएं सहना पड़ी। लेनिन की कम्युनिस्ट सिद्धांत और कार्यनीति लेनिनवाद के नाम से जानी जाती है। वामपंथ विचारधारा और कार्यशैली में लेनिन का अहम योगदान है।

मालूम हो, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव परिणाम में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली है। 2013 के विधानसभा चुनाव में जहां पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, वहीं इस बार 35 सीटें अफनी झोली में डाली हैं।

त्रिपुरा में जीत, बंगाल में बंटी टॉफी



पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष सोमवार को कांच के बॉक्स में टॉफी लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने त्रिपुरा में भाजपा की जीत के खुशी में पक्ष व विपक्ष के विधायकों में टॉफी वितरित की। नेता प्रतिपक्ष अब्दुल मन्नान से लेकर वाममोर्चा विधायक दल के नेता सुजन समेत कई विधायकों को टॉफी वितरित किए। यहां तक कि वह पत्रकारों और विधानसभा के कर्मियों को सामान्य तौर पर मुंह मीठा करने से नहीं चुके।

त्रिपुरा में भारी बहुमत से जीतने के बावजूद छोटी टॉफी देकर मुंह मीठा करने के सवाल पर घोष ने संवाददाताओं से कहा कि त्रिपुरा छोटा राज्य है। इसलिए छोटे राज्य में जीतने पर टॉफी बांट रहे हैं। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में जीतने पर वह सबको मालपुआ खिला कर मुंह मीठा कराएंगे। अभी तो भाजपा लगातार जीत रही है ऐसे में मिठाई बांटेंगे तो बहुत खर्च करना होगा।

#WATCH: Statue of Vladimir Lenin brought down at Belonia College Square in Tripura. pic.twitter.com/fwwSLSfza3

— ANI (@ANI) 5 March 2018