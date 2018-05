नई दिल्‍ली। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए भाजपा को न्‍योता मिला है। कर्नाटक के राज्‍यपाल वजुभाई ने बीएस येदियुरप्‍पा को सरकार बनाने के लिए बकायदा आमंत्रण दिया है। उन्‍होंने येदियुरप्‍पा को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। कर्नाटक के डीजीपी ने राज्‍य के पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजकर शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा व्‍यवस्‍था सुनिश्चित किए जाने को कहा है।

Governor has invited BS Yeddyurappa to form govt, official communication has been received, Guv gave 15 days to prove majority, oath to take place at 9 am tomorrow: Basavaraj Bommai, BJP #KarnatakaElectionResults2018 pic.twitter.com/y3IewUswpt

— ANI (@ANI) 16 May 2018