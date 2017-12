बिहारः गोपालगंज में चीनी मिल में बॉयरल फटने से 4 की मौत, कई घायल

गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज के सासामुसा में एक शुगर मिल में बॉयलर फटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है वहीं कई अन्य घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार दुर्घटना मध्य रात्री की है जब मिल में काम चल रहा था और इसका बॉयलर ज्यादा गर्म होने की वजह से फट गया।

मिल रही जानकारी के अनुसार स्थानीय लोग हादसे में मरने वालों की संख्या ज्यादा बता रहे हैं लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। विस्फोट के बाद कई मजदूर अभी इसमें फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है।

#Visuals from boiler blast site at Sasa Musa sugar mill in Bihar's Gopalganj; three laborers killed, many others injured. pic.twitter.com/RRUKvPpPme

— ANI (@ANI) 21 December 2017