रेवाड़ी। बीसीएफ में खराब खाने की शिकायत करने वाले जवान तेज बहादुर के बेटे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। उसका शव रेवाड़ी स्थित घर पर संदिग्ध अवस्था में मिला है। पुलिस के अनुसार शव के पास के पिस्टल भी बरामद हुई है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार हमें खबर मिली थी कि तेज बहादुर के बेटे ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पर हम शांति विहार स्थित उनके घर पहुंचे जहां कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर तेज बहादुर के बेटे का शव पड़ा था और उसके हाथ में पिस्टल थी। इसके पिता तेज बहादुर कुंभ मेले में गए हुए हैं।

Haryana: Rohit, 22-year-old son of Tej Bahadur Yadav (BSF constable who was dismissed from service after he had released a video last year on quality of food served to soldiers) found dead at his residence in Shanti Vihar, Rewari. pic.twitter.com/sVhY5ve6Ju

— ANI (@ANI) January 17, 2019