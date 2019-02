नई दिल्ली। बजट भाषण के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब सदन मोदी-मोदी के नारों की गूंज उठा। अब तक बजट भाषण के दौरान सामान्य प्रतिक्रिया दे रहे सत्ता पक्ष के सांसदों के चेहरे खिल उठे। खुद भी बेंच थपथपा रहे थे। इस सब के बीच कार्यकारी वित्तमंत्री की भूमिका निभा रहे पीयूष गोयल को भी अपना भाषण रोकना पड़ा।

दरअसल, पीयूष गोयल ने जैसे ही टैक्स छूट का दायरा 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया, सत्ता पक्ष के सदस्यों में खुशी छा गई। देखें यह वीडियो

Individual taxpayers having annual income upto Rs 5 lakhs will get full tax rebate. Individuals with gross income up to 6.5 lakh rupees will not need to pay any tax if they make investments in provident funds and prescribed equities :FM Piyush Goyal#Budget2019#BudgetForNewIndia pic.twitter.com/4LgxrCK9u3

