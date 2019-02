Budget 2019: बजट के बाद पीएम मोदी ने कहा-अंतरिम बजट महज ट्रेलर, चुनाव के बाद देश में बढ़ेगा विकास

नई दिल्‍ली। बजट के बाद पीएम मोदी ने कहा-12 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा पहुंचा है। उन्‍होंने कहा कि यह अंतरिम बजट है। यह सिर्फ बजट का ट्रेलर है, जो चुनावों के बाद भारत को विकास की राह पर ले जाएगा।

Prime Minister Narendra Modi: This is an Interim Budget. This is just a trailer of the budget which, after elections, will take India on the path to development. #Budget2019 pic.twitter.com/aWzi76nzKw — ANI (@ANI) 1 February 2019

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी है। मध्यम वर्ग से लेकर मजदूरों तक, किसानों की वृद्धि से लेकर व्यवसायियों के विकास तक, विनिर्माण से लेकर MSME क्षेत्र तक, अर्थव्यवस्था के विकास से लेकर न्यू इंडिया के विकास तक, इस अंतरिम बजट में सभी का ध्यान रखा गया है।

Prime Minister Narendra Modi: From middle class to labourers, from farmers’ growth to the development of businessmen, from manufacturing to MSME sector, from growth of the economy to development of New India, everyone has been taken care of in this interim budget. #Budget2019 pic.twitter.com/y7a62TuEWg — ANI (@ANI) 1 February 2019

यह मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग की उदारता और ईमानदारी है जो राष्ट्र को कर प्रदान करता है जिसके माध्यम से योजनाएं बनाई जाती हैं और गरीबों का कल्याण होता है। कराधान से 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों को छूट देने की हमेशा मांग थी। हमारी सरकार ने इसे पूरा किया।