Bulandshahr Violence : शहीद इंस्‍पेक्‍टर का बेटा बोला, हिंदू-मुस्लिम झगड़े में गई पिता की जान

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के स्याना गांव में सोमवार को गोकशी की अफवाह के बाद फैली हिंसा में इंस्‍पेक्‍टर सुबोध कुमार शहीद हो गए थे। उन्हें गोली लगने की सूचना मिलते ही परिवार के लोग ग्रेटर नोएडा से बुलंदशहर पहुंच गए।

पत्नी रजनी उर्फ सुनीता को पति की मौत की जानकारी बुलंदशहर पहुंचने पर मिली। बेसुध होकर वह बार-बार बोल रही थीं कि एक बार सिर्फ छू लेने दो..मेरे स्वामी अभी उठ बैठेंगे। इस विलाप को सुनकर हर एक का कलेजा चाक था।

रजनी ने कहा कि वह छुट्टी लेना चाहते थे, लेकिन छुट्टी नहीं मिल सकी। यदि छुट्टी मिल जाती तो मेरा सुहाग उजड़ने से बच जाता। विभिन्न जिलों में नियुक्ति के बाद तीन माह पहले ही सुबोध कुमार सिंह की नियुक्ति स्याना कोतवाल के तौर पर हुई थी। उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा श्रेय एमबीए है, जबकि छोटा बेटा अभिषेक नोएडा से इंजीनियरिंग कर रहा है।

सुबोध कुमार के बेटे अभिषेक ने कहा कि, मेरे पिता चाहते थे कि मैं एक अच्छा नागरिक बनूं जो समाज में धर्म के नाम पर हिंसा नहीं फैलाता। आज मेरे पिता ने हिंदू-मुस्लिम के नाम पर अपनी जान गंवा दी। अब कल किसके पिता अपनी जान गंवाएंगे।

Abhishek, son of deceased policeman Subodh Kumar Singh: My father wanted me to be a good citizen who doesn't incite violence in society in the name of religion. Today my father lost his life in this Hindu-Muslim dispute, tomorrow whose father will lose his life? #Bulandshahr pic.twitter.com/zpFJoI4O2R — ANI UP (@ANINewsUP) December 4, 2018

शहीद इंस्पेक्टर की बहन ने कहा कि मेरा भाई अखलाक मामले की जांच कर रहा था, इसी वजह से उसकी हत्या की गई। यह पुलिस का षड्यंत्र है। उसे शहीद घोषित किया जाए और उसके नाम पर स्मारक बनवाया जाए। हमें पैसे नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री सिर्फ गाय, गाय, गाय कहते रहते हैं।

Sister of Policeman Subodh Singh:My brother was investigating Akhlaq case&that is why he was killed,its a conspiracy by Police.He should be declared martyr and memorial should be built. We do not want money. CM only keeps saying cow cow cow. #Bulandshahr pic.twitter.com/ohILXKCj3w — ANI UP (@ANINewsUP) December 4, 2018

राजनीति भी शुरू

इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि विहिप, बजरंग दल और आरएसएस का यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र है। अब तो पुलिस भी कुछ भाजपा नेताओं का नाम ले रही है। जिस दिन मुस्लिमों का इज्तिमा कार्यक्रम था, उसी दिन यह प्रदर्शन क्यों शुरू हुआ। यह शांति को भंग करने का प्रयास है।

Uttar Pradesh Minister OP Rajbhar: This is a pre planned conspiracy by VHP, Bajrang Dal and RSS, now police is even naming some BJP members. Why protest happened on same day as Muslim Ijtema event? It was an attempt to disturb peace #Bulandshahr pic.twitter.com/smOFRWnGad — ANI UP (@ANINewsUP) December 4, 2018

वहीं, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बुलंदशहर में जो हुआ वह मानवता को शर्मसार करता है। राज्य सरकार ने कहा है कि घटना में जो भी जिम्मेदार होंगे, उन्हें बिना किसी भेदभाव के न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे उन लोगों से सावधान रहें, जो अपने हितों के लिए माहौल खराब कर रहे हैं।

Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi: What happened in #Bulandshahr has let down humanity. State govt has said that whoever is responsible will be brought to justice without any bias.I appeal to people to stay cautious of the elements who are creating unrest for their own interests pic.twitter.com/JYxuM2IZ2E — ANI (@ANI) December 4, 2018

बुलंदशहर पुलिस ने दी सफाई

उधर, इस मामले में बुलंदशहर पुलिस ने ट्वीट किया है कि कृपया भ्रामक खबर न फैलाएं। इस घटना का इज्तिमा कार्यक्रम से कोई संबंध नही है। इज्तिमा सकुशल सम्पन्न समाप्त हुआ है। उपरोक्त घटना इज्तिमा स्थल से 45-50 किमी थाना स्याना क्षेत्र मे घटित हुई है, जिसमें कुछ उपद्रवियो द्वारा घटना कारित की गयी है। इस संबंध मे वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।