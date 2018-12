बुलंदशहर। एसटीएफ के एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा है कि बुलंदशहर मामले में सेना के आरोपी जवान जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू ने यह स्वीकार किया है कि जब भीड़ ने वारदात स्थल पर इकट्ठा होना शुरू किया तब वह वहां पर मौजूद था, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आरोपी जीतू उन लोगों में से एक है, जिन्होंने इंस्पेक्टर सुबोध या मृतक सुमित को गोली मारी थी।

SSP STF: He accepted he was there when crowd started gathering. Prima facie, it has been found true. It's not yet ascertained if he is the one who shot Inspector or Sumit. He said he went there with villagers,but denied pelting stones on police.Forensic of his mobile will be done pic.twitter.com/0gGJRpxTZX

— ANI UP (@ANINewsUP) 9 December 2018