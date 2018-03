केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, मोदी सरकार ने बढ़ाया 2 फीसद DA

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता(डीए) दो फीसद बढ़ा दिया है। इससे केंद्र के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। सरकार के इस फैसले से केंद्र के लगभग 49 लाख कर्मचारियों और 60 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को फायदा होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी 2018 से लागू होगा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की आय पर बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिहाज से ये फैसला लिया है। महंगाई भत्ते में हुआ ये इजाफा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही हुआ है।

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो फीसद के इजाफे से सरकार के खजाने पर सालाना 6077 करोड़ और साल 2018-19 में इस पर तकरीबन 7090.68 करोड़ का भार पड़ेगा।

Cabinet approves release of an additional installment of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to pensioners w.e.f. 01.01.2018 representing an increase of 2% over the existing rate of 5%.

