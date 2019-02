कोलकाता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बनाम सीबीआई का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। बीते दिनों के ड्रामे के बाद शुक्रवार को कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के पूर्व निदेशक नागेश्वर राव से जुड़े दो ठिकानों पर छापे मारे हैं।

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने दो स्थानों पर छापे मारे हैं, जिनमें से एक नागेश्वर राव की पत्नी की कंपनी का ऑफिस है। साल्ट लेक में एंजेलिना मर्चेंटाइल प्रा लि का ऑफिस है। बताते हैं कि नागेश्वर राव की पत्नी के इस कंपनी में शेयर हैं।

West Bengal: Kolkata police conducting raids at two different places of former CBI Director; one location is in Kolkata & the other at former CBI Interim Director M Nageshwar Rao's wife's company Angelina Mercantile Pvt Ltd at Salt Lake. pic.twitter.com/YwaGdieDXy

— ANI (@ANI) 8 February 2019