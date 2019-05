नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने गुरुवार को CBSE Class 12 Results 2019 जारी कर दिए हैं। सीबीएसई के परिणाम की घोषणा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुशी का एक मौका दिया। केजरीवाल के बेटे पुलकित केजरीवाल ने 12वीं में 96.4% स्कोर किया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की।

बता दें कि डीपीएस नोएडा सेक्टर-30 के छात्र पुलकित केजरीवाल को पहले भी कक्षा 10 वीं के परिणाम के लिए सराहा गया था। पुलकित ने साल 2017 में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 10 CGPA स्कोर किया था।

CBSE 12वीं के रिजल्ट आने के बाद अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी को भी गर्व का पल उनके बेटे ने दिया। उनके बेटे जोहर ने कक्षा 12वीं में 91% स्कोर किया है। जोहर ने इकोनॉमिक्स में 94% मार्क्स हासिल किए हैं। स्मृति ने यह भी ट्वीट कर शेयर किया कि जोहर ने इसके अलावा विश्व केम्पो चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी पाया है।

Ok saying it out loud— proud of my son Zohr..not only did he come back with a bronze medal from the World Kempo Championship also scored well in 12 th boards. Best of 4– 91% .. special yahoo for 94% in economics.. Maaf karna ,today I’m just a gloating Mom🙏

