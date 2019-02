नई दिल्ली। असम राइफल्स को गिरफ्तारी का विशेष अधिकार देने के बाद केंद्र ने इसे स्थगित रखने का फैसला लिया है। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर के राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड और मिजोरम में बिना वारंट किसी भी स्थान पर तलाशी लेने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था। गृह मंत्रालय अब संबंधित राज्यों की सरकारों से इस मुद्दे पर विचार करेगा। राज्य सरकारों ने अर्धसैनिक बल को दिए गए अधिकार का विरोध किया है।

MHA Sources: Ministry of Home Affairs has decided that the enabling notifications issued on 19 Feb giving powers under CrPC (criminal procedure code) to Assam Rifles be kept in abeyance and the entire matter be revisited in consultation with the state governments concerned. pic.twitter.com/HBNP47vE0M

