नई दिल्ली। शुक्रवार को सबसे भीषण तूफान से तबाह हुए ओडिशा में भले ही वक्त पर की गई तैयारियों के कारण लोगों की जान बच गई लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। 245 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चरी तूफानी हवाओं ने जो रास्ते में आया उसे बर्बाद कर दिया। अब तक ओडिशा में 10 लोगों की मौत की सूचना है वहीं 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। तूफान थमने के बाद अब राज्य को फिर से पटरी पर लौटने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी।

इस मशक्कत में ओडिशा की मदद के लिए पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है साथ ही भारतीय रेलवे, एयर इंडिया और केंद्र सरकार के मंत्रायल आगे आए हैं। भारतीय रेलवे ने जहां बिना खर्च के ओडिशा में राहत पहुंचाने का ऐलान किया है वहीं एयर इंडिया ने भी ऐसी ही पहल की है। प्रधानमंत्री मोदी 6 मई को ओडिशा का दौरा भी करेंगे।

PM Narendra Modi: Day after tomorrow, on 6th morning, I will be going to Odisha to take stock of the situation arising in the wake of #CycloneFani https://t.co/dXHPN4mqkM

जानकारी के अनुसार रेलवे ने ओडिशा के लिए नो कॉस्ट सर्विस की पेशकश की है वहीं एयर इंडिया ने कहा है कि वो भी ओडिशा मदद पहुंचाने के लिए खर्च नहीं लेगा। एयर इंडिया ने कहा है कि यदि कोई (एनजीओ / सिविल सोसाइटी / एसएचजी आदि) ओडिशा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री भेजना चाहता है, तो एअर इंडिया इसे मुफ्त में भेज देगी।

Air India: National carrier Air India steps forward to help the residents of Odisha affected by #CycloneFani . If any (NGO/ Civil society/ SHG etc) wants to send relief materials to cyclone affected area of Odisha, Air India would ship it free of cost.

— ANI (@ANI) 4 May 2019