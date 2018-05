कश्मीर में रमजान महीने में आतंकियों के खिलाफ नहीं होगा कोई ऑपरेशन, केंद्र ने मानी मांग

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा रमजान के दौरान सीजफायर की मांग किए जाने के बाद केंद्र ने कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने इसे मानते हुए इस बात को मंजूरी दी है कि रमजान के दौरान राज्य में आतंकियों के खिलाफ किसी तरह का ऑपरेशन नहीं होगा।

हालांकि, मंत्रालय ने यह साफ किया है कि आम लोगों की जिंदगी पर खतरा होने की स्थिति में सेना उसका माकूल जवाब दे सकती है।

केंद्र के इस फैसले के राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मैं रमजान में संघर्ष विराम का स्वागत करती हूं और पीएम नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह का धन्यवाद करती हूं। मैं उन सभी दलों को भी धन्यवाद देती हूं जो सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए और सहमति बनाई।

अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि रजमान शांति का पैगाम देता है और ऐसे में यह फैसला शांति स्थापित करने में बड़ा अहम साबित होगा।

I wholeheartedly welcome the Ramadan ceasefire & would like to thank @narendramodi ji & @rajnathsingh ji for their personal intervention. My gratitude also to the leaders & parties who participated in the All Party Meeting & helped build consensus towards this announcement. 1/2

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) May 16, 2018