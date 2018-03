Previous

आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग पर अरूण जेटली ने कही बड़ी बात

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि, केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज देने के लिए तैयार है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नहीं।

इस मसले पर एनडीए में फूट के आसार नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग पर चंद्रबाबू नायडू अड़े हुए हैं। इससे एनडीए के कुनबे में खटास बढ़ गई है। खुद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि,'14वें वित्त आयोग के मुताबिक किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।' उन्होंने कहा कि सरकार टीडीपी के प्रदेश को स्पेशल स्टेटस की मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, मगर वो पहले किए गए वादे को पूरा करने के लिए राजी है। जिसमें राज्य को विशेष आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी।

At that time, special category state concept did exist. But, according to 14th Finance Commission there is no special category status now to be given: Finance Minister Arun Jaitley pic.twitter.com/0bleB1Tt10 — ANI (@ANI) 7 March 2018

अरूण जेटली ने कहा कि, केंद्र सरकार आंध्रप्रदेश को फायदा पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है वो 90:10 के औसत से ये फायदा देने को तैयार है। जेटली के मुताबिक, आंध्रप्रदेश को बंटवारे के बाद काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार हमेशा आर्थिक मदद देने के लिए तैयार है।

Sentiment does not decide quantum of funds. Centre has repeatedly said that we are ready to give it: FM Arun Jaitley — ANI (@ANI) 7 March 2018

फंड पर जारी विवाद पर उन्होंने कहा कि 'सिर्फ भावनाओं के आधार पर फंड नहीं दिया जाता। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद हम विशेष दर्जा की बजाय इसे विशेफ पैकेज कह रहे हैं, क्योंकि इसमें वहीं फायदा मिलता है जो विशेष दर्जा वाले राज्य को मिलता है।'

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बजट में मिले कम फंड पर नाखुश हैं। वहीं टीडीपी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर प्रदर्शन कर रही है। सीएम नायडू ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा कि केंद्र सरकार इस तरह का बर्ताव करके आंध्र के लोगो को महसूस करवा रही है, जैसे वो देश से अलग हैं।

आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री ने भी केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि, सरकार हमें स्पेशल स्टेटस नहीं दे रही है, जबकि अलग-अलग उत्तर-पूर्वी राज्यों को विशेष वर्ग के तहत अगले दस साल तक आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है।

After bifurcation bill in 2016, FM Jaitley categorically expressed before media that we are giving special assistance measures. But even after one and half years they have done nothing. That is why people are agitating: AP Agriculture Minister in Amaravati pic.twitter.com/AFalVcXuRO — ANI (@ANI) 7 March 2018

इस बीच टीडीपी के सरकार से हटने की खबरें भी सामने आ रही हैं।