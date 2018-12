नई दिल्ली। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम में मोदी सरकार के कार्यकाल में जीडीपी के आंकड़ों को लेकर तंज कसा है। चिदंबरम ने कहा है कि सरकार के वादे के अनुसार चार सालों में एक भी बार जीडीपी की दर ने डबल डिजिट को नहीं छुआ।

चिदंबरम ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पहले से ज्यादा कंपनियां दिवालिया हुई हैं, पहले से कहीं ज्यादा प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं। पहले से ज्यादा अकाउंट्स एनपीए हुए हैं, बैंक कर्त देने में कतरा रहे हैं।

Former Finance Minister P Chidambaram: More large companies are bankrupt today than ever before,more projects stranded than ever before,more accounts turned NPA than ever before,more banks have been restrained from lending than ever before. There is a sense of crisis everywhere. pic.twitter.com/vv3cL3TVnB

