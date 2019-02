मुंद्रा। अमेरिका में निर्मित चिनुक हेलीकॉप्‍टर की पहली खेप गुजरात के मुंद्रा एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। एयरफोर्स ने इन हेलीकॉप्टर्स को प्राप्त किया है। अमेरिका में बने हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर के आने से वायुसेना की क्षमता के काफी इजाफा होगा।

चिनुक हेलीकॉप्‍टर्स का निर्माण बोइंग कंपनी ने किया है। भारतीय एयरफोर्स को सुपुर्द करने पहले इन हेलीकॉप्टर्स के फ्लाइट टेस्ट किए जाएंगे। भारतीय वायुसेना अभी रूस में बने एमआई-17, एमआई-26 जैसे हेलीकॉप्टर पर ज्यादा निर्भर है।



The first batch of four Chinook helicopters for the Indian Air Force arrived at the Mundra airport in Gujarat. India has procured 15 of these helicopters from the United States. pic.twitter.com/B3voBlZSPk

