kolkata CBI Issue: सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठेगी ममता बनर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीएम ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर तख्ता पलट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह सब पीएम मोदी और अजित डोभाल के इशारे पर हो रहा है। चिटफंड घोटाले में हमने काफी कुछ किया है और पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार दुनिया के सबसे अच्छे कमिश्नर है।

West Bengal CM Mamata Banerjee: BJP is torturing Bengal. They are forcibly trying to destroy Bengal just because I did brigade rally. Yesterday you saw the language of PM where he threatened. pic.twitter.com/cK57JFH56j — ANI (@ANI) 3 February 2019

उन्होंने कहा कि मेरा काम सबको सुरक्षा देना है। फिलहाल देश में आपातकाल से भी बुरे हालत है। सीबीआई कमिश्नर के घर बगैर वारंट के आई थी। सीबीआई की बगैर वारंट के आने की हिम्मत कैसे हुई?

West Bengal CM Mamata Banerjee: I still say Rajeev Kumar (Kolkata Police Commissioner) is the best in the world. pic.twitter.com/DaklO7Be71 — ANI (@ANI) 3 February 2019

उन्होंने कहा कि 'मोदी हटाओ देश बचाओ'। अब मोदी के खिलाफ एक होना होगा। जब कमिश्नर सुरक्षित नहीं है तो यह समझ लिया जाए की फोर्स पर हमला हुआ है। मैं सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में संविधान को बचाने के लिए धरने पर बैंठूगी। मैं डरने वाली नहीं हूं। यह संघीय ढांचे और संविधान के विरुद्ध है।

West Bengal CM Mamata Banerjee: I am proud to say that my responsibility is to give protection to the force. Without notice, you are coming to Kolkata Police Commissioner's house. We could have arrested CBI but we left. pic.twitter.com/P7DrJjd0Yc — ANI (@ANI) 3 February 2019

सीएम ममता बनर्जी ने सीबीआई की कार्रवाई का विरोध करते हुए एक प्रेस कांफ्रेस में यह बात कही।

चिटफंड घोटाले में सीबीआइ कोलकाता पुलिस कमिश्‍नर राजीव कुमार के घर पहुंची। मौके पर कोलकाता पुलिस के दो डीसीपी मौजूद हैं। कोलकाता पुलिस ने सीबीआइ से वारंट मांगा और पुलिस अफसरों ने सीबीआइ टीम को अंदर जाने से रोका।

बताया जाता है सीबीआइ टीम और पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई। बाद में कोलकाता पुलिस ने सीबीआइ टीम को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने सीबीआइ के पांच अफसरों को हिरासत में ले लिया है। विधाननगर पुलिस ने सीजीओ कॉम्‍प्‍लेक्‍स स्थित सीबीआइ दफ्तर को कब्‍जे में ले लिया है।

सीबीआइ का कहना है कि हमें जांच करने से रोका गया। मामले में जांच जरूरी है। सीबीआइ को दस्‍तोवज को तबाह होने का डर है। सीबीआइ पश्चिम बंगाल के राज्‍यपाल से मामले में दखल की मांग कर सकती है। सीबीआइ केंद्रीय सुरक्षा बल की मांग कर सकती है। वहीं इस बीच मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्‍नर राजीव कुमार के घर पहुंच गई हैं। वहां मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी राज्‍य के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं।

Kolkata: West Bengal Director General of Police arrives at the residence of Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar. Chief Minister Mamata Banerjee is also present there, a meeting is currently underway. pic.twitter.com/oLtLWf3ZnZ — ANI (@ANI) 3 February 2019

तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि 'भाजपा संवैधानिक तख्तापलट की योजना बना रही है। कोलकाता पुलिस कमिश्‍नर के घर को 40 सीबीआई अफसरों ने घेर रखा है। संस्थानों का विनाश बेरोकटोक चला जाता है। मोदी सरकार जा रही है। सोमवार को हम संसद में अपनी मांग उठाने जा रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को आगे आने होगा।'

बताया जा रहा है कि वह सीबीआई की तरफ से जारी नोटिसों का जवाब नहीं दे रहे हैं। दरअसल, राजीव कुमार ने चिटफंड घोटालों की जांच करने वाली पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम (एसआइटी) का नेतृत्व किया था। वह पश्चिम बंगाल कैडर के 1989 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं। राजीव कुमार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं।

West Bengal: Police force of Bidhannagar police is present outside the CBI regional office at CGO Complex, Kolkata. pic.twitter.com/qfm5VFgZSy — ANI (@ANI) 3 February 2019

ममता बनर्जी ने रविवार को ट्वीट में लिखा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर दुनिया में सबसे अच्छे लोगों में से हैं। उनकी ईमानदारी, बहादुरी और ईमानदारी निर्विवाद है। वह 24 काम कर रहे हैं और हाल ही में केवल एक दिन के लिए छुट्टी पर थे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी पुलिस और अन्य सभी संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग कर रही है।

दूसरी ओर कहा जा रहा है कि वह पिछले तीन दिनों से लापता हैं। उनके मोबाइल नंबर पर फोन करने पर वह फोन नहीं उठा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि बांग्ला फिल्म निर्माता श्रीकांत मोहता की गिरफ्तारी के बाद से ही राजीव कुमार को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। कुछ चश्मदीदों के मुताबिक, राजीव कुमार को कुछ दिन पहले एक बुक फेयर में देखा गया था। उन्हें 2016 में कोलकाता का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था।

Chit fund case: Visuals from outside the residence of Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar. A CBI team is present at the spot. #WestBengal pic.twitter.com/2nvzbStFa0 — ANI (@ANI) 3 February 2019

पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार करने को लेकर ममता बनर्जी सरकार की आलोचना की है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ममता सरकार का समर्थन कियी है।

कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पर पहुंच गए हैं।

West Bengal: Kolkata Mayor Firhad Hakim arrives at the residence of Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar. Chief Minister Mamata Banerjee is also present there, a meeting is currently underway. pic.twitter.com/48JDc0TTS0 — ANI (@ANI) 3 February 2019