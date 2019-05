नई दिल्ली। फेनी चक्रवात बेहतर इंतजाम की वजह से बगैर तबाही बरपाए गुजर गया, लेकिन उसके बाद मचा सियासत का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के फेनी को लेकर लगाए आरोपों को केंद्र सरकार ने निराधार बताया है। पीएम ऑफिस ने इस मामले में बताया कि शनिवार को फेनी के लेकर पीएम ऑफिस से दो बार सीएम ऑफिस में कॉल किया गया था, लेकिन दोनों बार सीएम के टूर पर होने का हवाला देकर कोई जवाब नहीं दिया।

PMO Sources: Two attempts were made on Saturday morning,from the PM's staff, to connect PM to the WB CM on phone.The first time, they were told that the CM is on tour&call will be returned. On the second occasion too,it was told by the CM's office, that the call will be returned.

— ANI (@ANI) 5 May 2019