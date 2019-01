नई दिल्ली। सीबीआई द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा दिल्ली एनसीआर के 30 ठिकानों पर हुई छापामार कार्रवाई पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना करार दिया है। जहां एक तरफ छापे की कार्रवाई जारी थी वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेस करते हुए सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राजनीतिक दुर्भावना से काम कर रही है और वे सरकार में आने पर ऐसे सब मामलों की जांच करवाएंगे। उन्होंने कहा कि आज जो अधिकारी राजनीतिक आकाओं के कहने पर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं उन्हें ये जान लेना चाहिए कि इस देश में कानून का राज चलेगा।

Anand Sharma, Congress: When the new govt resumes office, all such actions which have been at the behest of the political masters of today to harass, intimidate , frame & defame, even the charges, they will be held to account & they will have to answer. (2/2) pic.twitter.com/N9d0f1z9qM

