कर्नाटक में कांग्रेस विधायक ने की बगावत, कुमरस्वामी ने टाला दिल्ली का दौरा

बेंगलुरु। जहां एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो रहा है वहीं कर्नाटक और मध्यप्रदेश की सरकारों के सामने चिंता की दीवार खड़ी हो गई है। मध्यप्रदेश में जहां भाजपा ने सरकार के फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी है वहीं कर्नाटक में भी कांग्रेस विधायक ने बगावत कर दी है। इसके बाद राज्य में बिगड़ते राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की बैठक में नहीं पहुंचे।

बताया जा रहा है कि सत्तारूढ़ दलों के कई नेता एग्जिट बोल के नतीजे आने के बाद बगावती हो गए हैं। अभी कांग्रेस के मुस्लिम नेता रोशन बेग ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बेग ने जहां पार्टी महासचिव वेणुगोपाल को जोकर बताया है वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को फ्लॉप करार दिया है।

उन्होंने सिद्धारमैया पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सिद्धारमैया चाहते नहीं की राज्य में कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने रहें। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी आज शाम साढ़े 5 बजे कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी के.सी वेणुगोपाल से मिलने वाले हैं।

बेग यह नहीं रुके और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस हारती है तो इसके जिम्मेदार सिद्धारमैया और दिनेश गुड्डू को ठराया जाना चाहिए। बेग आगे बोले कि मुझे राहुल गांधी को लेकर बुरा लगता है, वेणुगोपाल, गुंडु राव और सिद्धारमैया की वजह से यह हाल हुए हैं।

Roshan Baig, Congress when asked if Siddaramaiah is responsible for the collapse of the govt: KC Venugopal is a buffoon. I feel sorry for my leader Rahul Gandhi ji. Buffoons like Venugopal, the arrogant attitude of Siddaramaiah & the flop show of Gundu Rao...The result is this. https://t.co/WOxFkk9enD — ANI (@ANI) 21 May 2019

राज्य के उपमुख्मयंत्री जी परमेश्वरा ने कहा कि यह बेग की निजी राय है पार्टी की नहीं।

Karnataka Deputy Chief Minister G. Parameshwara on Congress leader Roshan Baig's reported comments "If Congress loses, Dinesh Gundu Rao & Siddaramaiah to blame": It is his personal opinion, it is not party's opinion or assessment. pic.twitter.com/PffV7QWMFv — ANI (@ANI) 21 May 2019

बेग के बयान पर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडु राव ने कहा है कि जब सही समय आएगा इस तरह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Karnataka Pradesh Congress Committee chief Dinesh Gundu Rao on Roshan Baig: It's unbecoming of a politician of his stature to be speaking like this, it ranks of pure political opportunism. We will take required action when the time is right. pic.twitter.com/SnMjMOB9FD — ANI (@ANI) 21 May 2019

वैसे बेग की इस बगावत ने एक बार फिर से राज्य में कांग्रेस और जेडीएस सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है।