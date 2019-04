अपूर्वा ने रोहित शेखर की हत्या कर 90 मिनट में मिटा दिए सबूतः पुलिस

नई दिल्ली। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की संदिग्ध परिस्थतियों में मौत के बाद मामले की जांच कर रही क्राईम ब्रांच की टीम ने रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया है। अपूर्वा से पुलिस पिछले तीन दिनों से लगातार पूछताछ कर रही थी जिसके बाद आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तार के बाद मीडिया से बात करते हुए दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त कमिश्नर ने राजीव रंजन ने बताया कि 'हमने अपूर्वा को साइंटिफिक सबूतों और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किया है। अपूर्वा ने कबूल किया है कि उसने अपने शादीशुदा जिंदगी से दुखी होकर यह कदम उठाया है। अपूर्वा रोहित के कमरे में 16 अप्रैल को घुसी और अपराध करने के बाद महज डेढ़ घंटे में सबूत मिटा दिए।'

Rajiv Ranjan,Delhi Additional CP (Crime) on ND Tiwari's son Rohit Shekhar Tiwari's death case: Investigation has proved it beyond doubt that it is her (Apoorva, Rohit's wife) work & she has confessed to it. Till now no evidence has been found regarding someone else's involvement. pic.twitter.com/Lm3rLAc27s — ANI (@ANI) 24 April 2019

बता दें कि जांच के दौरान रोहित की मां उज्जवला ने कहा था कि उनके बेटे और बहू से बीच शादी के बाद से ही अनबन रहती है। जांच टीम पहले दिन से मान रही थी कि रोहित की मौत के पीछे घर के अंदर के ही किसी शख्स का हाथ हो सकता है।

Late UP and Uttarakhand CM ND Tiwari's son Rohit Shekhar Tiwari's death case: Apoorva Tiwari, the wife of Rohit, has been arrested in connection with the case. #Delhi pic.twitter.com/cazkdMuAAa — ANI (@ANI) 24 April 2019

बता दें कि इससे पहले अपूर्वा ने पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीन दिन तक हुई पूछताछ के बाद अपूर्वा टूट गई और स्वीकार किया कि सोमवार की रात 11 बजे रोहित से उनका झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान दोनों ने एक दूसरे का गला दबाया था। इसमें हो सकता है कि जोर से गला दब गया हो और सोने के दौरान रोहित की मौत हो गई हो।

हालांकि, क्राइम ब्रांच अपूर्वा की इस बात पर यकीन नहीं कर रही है। आशंका है कि अपूर्वा ने हत्या की धाराओं से बचने के लिए पुलिस को यह कहानी बताई हो, ताकि मामला गैरइरादतन हत्या का बन जाए। अपूर्वा खुद भी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं। ऐसे में क्राइम ब्रांच किसी भी जल्दबाजी से बचते हुए, सबूतों की हर कड़ी को जोड़ लेना चाहती है। क्राइम ब्रांच पर्याप्त सबूत एकत्र होते ही इस मामले में गिरफ्तारी करने पहुंची।

Late UP and Uttarakhand CM ND Tiwari's son Rohit Shekhar Tiwari's death case: Apoorva Tiwari, the wife of Rohit, who has been arrested today in connection with the case, being taken for questioning by Delhi Crime Branch on April 21. #Delhi pic.twitter.com/7YqZ1z9E0Y — ANI (@ANI) 24 April 2019

हत्याकांड से जल्द उठेगा पर्दा

क्राइम ब्रांच के एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजीव रंजन ने सोमवार को मीडिया को दिए बयान में संकेत दिया था कि हत्याकांड की तफ्तीश पूरी होने वाली है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।

15 अप्रैल की रात हुई थी मौत

उत्तराखंड से वोट डालने के बाद 15 अप्रैल की रात 10 बजे रोहित शेखर तिवारी डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने घर सी-329 लौटे थे। कार में उनके साथ रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा, सौतेले भाई सिद्धार्थ के ममेरे भाई राजीव और राजीव की पत्नी कुमकुम भी थीं। खाना खाने के बाद रात 11 बजे उज्ज्वला, राजीव और कुमकुम तिलक लेन स्थित घर चले गए थे।

इसके बाद रोहित पहली मंजिल पर स्थित अपने कमरे में जाकर सो गए। बराबर वाले कमरे में उनकी पत्नी अपूर्वा भी सो गई थीं। इसके बाद रात 1ः30 बजे अपूर्वा भूतल से पहली मंजिल पर स्थित रोहित के कमरे में जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी हैं। ठीक एक घंटे बाद रात 2.30 बजे वह पहली मंजिल से भूतल पर आते दिख रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रोहित की मौत का समय भी सोमवार की रात 1.30 से दो बजे के बीच बताया गया है। ऐसे में क्राइम ब्रांच के शक की सुई अपूर्वा पर आकर ठहर गई है और उन्हें मुख्य संदिग्ध मानते हुए गिरफ्तार कर लिया।

क्राइम ब्रांच अब यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि वारदात को अंजाम एक व्यक्ति ने दिया या और लोग भी शामिल हैं। इसके लिए अपूर्वा, रोहित की मसाज करने वाले भोलू व चालक अभिषेक के बयान को देखा जा रहा है। घटना वाली रात बाहर से किसी के अंदर प्रवेश करने के फुटेज नहीं मिले हैं।

मंगलवार 11 बजे अपूर्वा ने दिल्ली से बाहर किया फोन

क्राइम ब्रांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मोबाइल कॉल डिटेल रिकार्ड से पता चला है कि अपूर्वा ने मंगलवार की सुबह 11 बजे अपने मोबाइल से दिल्ली से बाहर रहने वाले एक व्यक्ति को फोन किया था। पुलिस को शक है कि यह फोन अपूर्वा ने किसी जानकार से सुझाव लेने के लिए किया।