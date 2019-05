नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान फेनी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है। मगर, अच्छी बात यह है कि इसकी तीव्रता कम हो गई है। हालांकि, इस दौरान पश्चिम बंगाल में तेजी हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। फेनी सुबह 3 बजे के बाद कोलकाता के खड़गपुर से टकराया और उस वक्त हवा की रफ्तर 90-100 किमी प्रतिघंटा थी। इस दौरान कईं इलाकों में ढेरों में पेड़ उखड़ गए वहीं इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है।

एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस प्रदीप कुमार राणा ने कहा कि यह आगे बांग्लादेश की ओर बढ़ रहा है। स्थिति नियंत्रण में है और अधिक हानिकारक प्रभाव नहीं है। पश्चिम बंगाल में NDRF की 9 टीमें मौजूद हैं। शुक्रवार सुबह से लेकर रात तक ओडिशा में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान फेनी अब पश्चिम बंगाल से गुजर रहा है। ओडिशा में अब तक इस तूफान की वजह से 10 लोगों के मारे जाने की सूचना है।

Pradeep Kumar Rana, DIG Operations,NDRF: #CycloneFani has weakened & is covering areas of West Bengal in the form of cyclone. It is further moving towards Bangladesh. The situation is under control and there is not much damaging effect. 9 teams of NDRF are present in West Bengal. pic.twitter.com/8zsLKZyFu6

— ANI (@ANI) 4 May 2019