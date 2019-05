Cyclone Fani Live: फेनी के ओडिशा के तट से टकराने की प्रक्रिया शुरू, बारिश के साथ चल रही 140 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं

भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान Fani ओडिशा के तट से टकराने ही वाला है। मौसम विभाग के एडीजी महापात्रा के अनुसार इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले तीन घंटे यानि 11 बजे तक राज्य में 200 किमी की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल पुरी में 140 किमी की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।

वहीं ओडिशा और आसपास के राज्यों में भारी बारिश हो रही है। सुबह 5.30 बजे तक यह तूफान ओडिशा से महज 65 किमी दूर था और इसकी वजह से जहां गोपालपुर में 10 सेमी से ज्यादा तो भुवनेश्वर में 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। पुरी में तो हवाएं 80 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चल रही हैं।

Live Update

- राज्य मौसम विभाग के डायरेक्टर एचआर बिस्वास के अनुसार चक्रवात फेनी के ओडिशा के तट से टकराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 8-11 बजे के बीच यह ओडिशा पहुंच जाएगा।

HR Biswas, Director, Met Dept, Bhubaneswar: The impact of landfall process has started. Fani will make a landfall between 8-11 am. In the morning at 6:31 AM it was 70 km south-southwest of Puri, it is moving now. #CyclonicStormFANI pic.twitter.com/1eUfqYCXXl — ANI (@ANI) 3 May 2019

- फोनी का असर ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तराखंड समेत कईं राज्यों में नजर आने वाला है।

#WATCH Visuals from coastal town of Digha in West Bengal as #CycloneFani is expected to make landfall in Odisha's Puri district by 11 am. According to the Met Dept, the impact of landfall process has begun. pic.twitter.com/R5iJY4vjGD — ANI (@ANI) 3 May 2019

- मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार Fani पुरी से 80 किमी दूर है और आज दोपहर तक गोपालपुर के पास कट से टकरा सकता है। इसके बाद यह उत्तर-पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेगा और संभवतः 4 मई की सुबह बांग्लादेश पहुंच सकता है।

IMD on #CycloneFani : It is very likely to move further north-northeastwards and emerge into Bangladesh on 4 May evening as a Cyclonic Storm. https://t.co/FkySRpcAKV — ANI (@ANI) 3 May 2019

#WATCH Odisha: Strong winds and rainfall hit Puri. #CycloneFani is expected to make a landfall in Puri district today. Visuals from near Puri Beach. pic.twitter.com/Wc9i851CNY — ANI (@ANI) 3 May 2019

- ओडिशा पहुंचने पर यहां भीषण बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 200-230 किमी प्रतिघंटा होने की आशंका है। हालांकि, जैसे-जैसे यह आगे बढ़ेगा वैसे-वैसे इसकी ताकत कम होती जाएगी।

- विभाग ने कहा है कि फेनी तूफान 16 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यह आज दोपहर तक ओडिशा और चांदबली के बीच तट से टकराएगा और उसके तट से टकराने की प्रक्रिया दोपहर बाद तक चल सकती है।

IMD on #CycloneFani : Landfall process very likely to continue till noon/afternoon of 3 May. After the landfall, system is very likely to continue to move north-northeastwards, weaken gradually&emerge into Gangetic West Bengal as a Severe Cyclonic Storm by early morning of 4 May. — ANI (@ANI) 3 May 2019

- तूफान की सारी तैयारियां कर ली गईं हैं और लोगों को भी सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार तूफान से प्रभावित होनने वाले इलाकों से करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा गया है।

Odisha CMO: More than 1 million people have been evacuated from vulnerable districts in last 24 hours. Ganjam & Puri evacuated more than 3 lakh & 1.3 lakh people respectively to safe shelters. About 5000 kitchens started operating to serve people in the shelters. #CycloneFani — ANI (@ANI) 3 May 2019

- गंजम और पुरी से ही 3 लाख और 1.3 लाख लोगों को निकाला गया है। वहीं शरणार्थी स्थलों पर लोगों के लिए 5000 से ज्यादा किचन बनाए गए हैं।

- साइक्लोन फानी के गृह मंत्रालय ने कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है जो 1938 है। वहीं साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्पोरेशन ने अपनी 50 बसें दिघा में लगाईं हैं ताकी वहां से पर्यटकों को निकाला जा सके।

Ministry of Home Affairs' Control Room helpline number for #CycloneFani- 1938, becomes operational to provide latest updates. — ANI (@ANI) 3 May 2019

- ओडिशा में फिलहाल बहुत तेज बारिश हो रही है और भीषण हवाएं भी चल रही हैं।

Odisha: #Visuals from Jagatsinghpur district's Paradip which is on high alert in view of #CycloneFani; the very severe cyclonic storm is expected to make a landfall in Puri district of Odisha today pic.twitter.com/RHK5hnBlx0 — ANI (@ANI) 3 May 2019

- तूफान का असर कोलकाता में भी नजर आ रहा है।

West Bengal: Latest visuals from the area around Bichali Ghat in Kolkata. #CycloneFani is expected to make a landfall in Puri district of Odisha today. pic.twitter.com/MAGTH5jMZU — ANI (@ANI) 3 May 2019

- रेलवे ने रद्द की 10 और ट्रेनें

रेलवे ने आज 10 और ट्रेनें रद्द की हैं इनमें से आज 7 ट्रेनें रद्द रहेंगी वहीं 4 मई को एक जबकि 6 और 7 मई को भी एक-एक ट्रेन रद्द होगी।

East Coast Railway: It has further been decided to cancel 10 more trains - 7 trains on 3rd May, one train on 4th May, one train on 6th May & one train on 7th May. Railways had earlier cancelled 147 trains from 1st to 3rd May. #CyclonicStormFANI pic.twitter.com/uuTAseYHLr — ANI (@ANI) 3 May 2019

1999 के सुपर साइक्लोन से मारे गए थे 10 हजार

फेनी 1999 में आए सुपर साइक्लोन के बाद से सबसे भीषण तूफान है। संयुक्त तूफान चेतावनी केंद्र (जेडब्ल्यूटीसी) के अनुसार तब ओडिशा में करीब 10 हजार लोग मारे गए थे और भारी तबाही हुई थी।

पीएम ने दिए राज्यों से सतत संपर्क कर मदद के निर्देश

पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक कर तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित होने वाले राज्यों के सतत संपर्क में रहें और तत्काल मदद मुहैया कराएं। बैठक में कैबिनेट सचिव, पीएम के प्रमुख सचिव, पीएम के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, गृह सचिव व मौसम विभाग, एनडीआरएफ, एनडीएमए व पीएमओ के वरिष्ठ अफसर मौजूद थे।

एनडीआरएफ के 4000 जवान तैनात

हालात से निपटने के लिए तीनों राज्यों में राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) की 81 टीमों को तैनात कर दिया गया है। इनमें 4000 से ज्यादा जवान हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि करीब 50 टीमें ओडिशा, आंध्र व बंगाल के तटीय इलाकों में पहले से तैनात कर दी गई हैं। 31 अन्य टीमों को तैयार रखा गया है। चूंकि तूफान पुरी के तट से टकराएगा, इसलिए वहां सर्वाधिक 28 टीमें तैनात की गई हैं। आंध्र में 12 और बंगाल में छह टीमें तैनात की गई हैं।