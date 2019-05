Cyclone Fani in Odisha: Video में देखिए, भीषण हवाएं और बारिश बरपा रही कहर

नई दिल्ली। भीषण चक्रवाती तूफान फेनी ओडिशा पहुंच चुका है और इसके पहले और बाद में ओडिशा के 19 जिलों के अलावा पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों के हालात बिगड़ने वाले हैं। ओडिशा में चक्रवात के टकराने के घंटों पहले ही भारी बारिश और तेज हवाएं शुरू हो गईं जो कि इसके टकराने से पहले 140 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार तक पहुंच गई। सोशल मीडिया में एक के बाद एक इस तबाही मचाने वाले तूफान के वीडियो आ रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे।

एक यूजर संबित ने जो वीडियो डाला है जो इसके असर की भायवहता दिखाता है।

एक अन्य यूजर ने शेयर किया है यह वीडियो।

तूफान जैसे-जैसे करीब आ रहा है हवाओं की रफ्तार और बारिश भी बढ़ती जा रही है।

"India set to evacuate a million people as Cyclone Fani on path to hit the eastern coastline" #CycloneFani https://t.co/m2ng105Iea — Alam Shaikh ® ™⚪ (@skalamz) 3 May 2019

मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार जब तूफान तट से टकराकर आगे बढ़ेगा तो भीषण बारिश के साथ ही हवाओं की रफ्तार 200 किमी प्रतिघंटे तक पहुंच सकती है। ओडिशा में गुरुवार से ही बारिश और हवाओं का दौर जारी था जो शुक्रवार सुबह और तेज हो गया।

#WATCH Odisha: Strong winds and rainfall hit Puri. #CycloneFani is expected to make a landfall in Puri district today. Visuals from near Puri Beach. pic.twitter.com/Wc9i851CNY — ANI (@ANI) 3 May 2019

पुरी में तो हवा की रफ्तार देखते ही देखते 80 से 100 किमी प्रतिघंटे तक पहुंच चुकी थी। वहीं अन्य शहरों में भी भारी बारिश हो रही थी। चक्रवात का ओडिशा के पुरी में सबसे ज्यादा असर नजर आने वाला है और इसी कारण यहां से सरकार ने पर्यटकों को निकाला गया है वहीं लोगों को भी शहर छोड़ने के लिए कहा गया है।

#WATCH Odisha: Strong winds hit Bhubaneswar. #CycloneFani is expected to make a landfall in Puri district today and continue till noon. pic.twitter.com/Y90eUyxmke — ANI (@ANI) 3 May 2019

तूफान का असर पश्चिम बंगाल में भी नजर आ रहा है और यहां पर भी इससे निपटने की तैयारियां की गईं हैं।