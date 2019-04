Cyclonic Storm FANI: भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान 'फेनी' का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे के चलते मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में अलर्ट जारी किया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चक्रवाती तूफान 'फेनी' अगले 24 घंटे में तमिलनाडु के तट सहित दक्षिण के कई हिस्सों में तबाही मचा सकता है। फेनी तूफान के चलते अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई गई है।

Cyclonic Storm ‘FANI’ is very likely to intensify into a severe cyclonic storm during next 12 hours and into a very severe cyclonic storm during subsequent 24 hours. It is very likely to move northwestwards till 1st May and thereafter recurve northeastwards gradually.

— ANI (@ANI) 28 April 2019