आज 4 बजे तक पश्चिम बंगाल पहुंचेगा Cyclone Fani, अलर्ट जारी, एयरपोर्ट बंद

कोलकाता। ओडिशा के तट से टकराकर आगे बढ़ रहा भयानक चक्रवाती तूफान फेनी कुछ ही घटों बाद पश्चिम बंगाल पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में इस तूफान का असर नजर आएगा और जब यह चक्रवात पश्चिम बंगाल पहुंचेगा तो हवाओं की रफ्तार 100 किमी प्रतिघंटे से ज्यादा होगी। राज्य के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी कर दिया गया है।

तूफान के पहले कोलकाता व तूफान की जद में आ रहे जिलों में हल्की बारिश शुरू हो चुकी है वहीं हवाएं भी तेज चल रही हैं। सोशल मीडिया में इससे जुड़े वीडियो आने लगे हैं।

अलर्ट हुआ जारी, एयरपोर्ट बंद

चक्रवात के भीषण रूप को देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है साथ ही इससे निपटने की पूरी तैयारी भी कर रखी है। कोलकाता एयरपोर्ट को आज तीन बजे से शनिवार सुबह 8 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है साथ ही यहां आने और जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार राज्य के पश्चिम मिदनापुर, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा और हूगली समेत कईं जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।

सरकार दिघा, शंकरपुर, ताजपुर, मंदारमानी में ऐलान करते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह रही है। जब यह तूफान पश्चिम बंगाल पहुंचेगा तो हवाओं की रफ्तार 120 किमी प्रतिघंटा हो सकती है जो बड़ा नुकसान करेगी।

ममता ने रैलियां की रद्द

तूफान की आमद के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं और खुद भी तटीय इलाके खड़गपुर में दो दिन तक रहकर स्थिति पर नजर बनाए रखेंगी।