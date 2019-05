नई दिल्‍ली। भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान फानी के बारे में अपडेट जानकारी दी है। इसके अनुसार तूफान के अगले 12 घंटों के दौरान उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ते रहने की बहुत संभावना है।

4 मई, शनिवार की सुबह तक 80-90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 105 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इससे पहले यह तूफान शुक्रवार को ओडिशा के तटों से टकराया।

IMD: It's very likely to continue to move north-northeastwards during next 12 hrs &emerge into Gangetic West Bengal with wind speed of 80-90 kmph gusting to 105 kmph by early morning of May 4. https://t.co/UinBozmYfu

— ANI (@ANI) 3 May 2019