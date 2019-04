अगले 36 घंटों में और भीषण होगा चक्रवाती तूफान फेनी, नेवी आपात स्थिति से निपटने को तैयार

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात फेनी और भी भीषण होता जा रहा है। मंगलवा को मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 36 घंटे में यह और ज्यादा भीषण हो जाएगा। विभाग अनुसार तूफान फेनी तीव्र होकर गुरुवार तक विकराल चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसे देखते हुए सरकार ने एनडीआरएफ और भारतीय तटरक्षक बल को हाई अलर्ट कर दिया है। नेवी ने भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है।

मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट में कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात अगले 36 घंटों में और विकराल रूप ले लेगा और 1 मई की शाम तक यह उत्तर-पूर्व की दिशा में ओडिशा के तट की तरफ बढ़ेगा। इसके कारण 3 और 4 मई को ओडिशा के तटीय इलाकों के अलावा आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। वहीं पश्चिम बंगाल के भी तटीय जिलों में भी इन दो दिनों कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है।

IMD: Heavy to very heavy rainfall at few places over coastal Odisha & adjoining districts of north coastal Andhra Pradesh on 3&4 May. Light to moderate rainfall at most places with heavy rainfall at isolated places very likely over coastal districts of West Bengal on 3&4 May. https://t.co/UhhhyQF1KV — ANI (@ANI) 30 April 2019

दूसरी तरफ चक्रवात का असर केरल और तमिलनाडु में भी नजर आ सकता है और आज से ही इन राज्यों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। चक्रवात की तीव्रता को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अभ्यास शुरू कर दिया है और आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयारी कर ली है।

Indian Navy: Naval aircraft are also standing by at Naval Air Stations INS Rajali at Arakkonam, Tamilnadu & INS Dega at Visakhapatnam, Andhra Pradesh to undertake reconnaissance, rescue, casualty evacuation and air drop of relief material to the stranded if required. #CycloneFani https://t.co/rmg8kKtvk8 — ANI (@ANI) 30 April 2019

प्रधानमंत्री ने कहा अलर्ट रहें

तूफान को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। उन्होंने लिखा है, 'फेनी (Cyclone Fani) तूफान के कारण बन रही स्थिति के संबंध में अधिकारियों से बात की। उनसे एहतियाती कदम उठाने और हर संभव मदद के लिए तैयार रहने को कहा है। साथ ही उनसे प्रभावित राज्यों की सरकारों के साथ करीब से काम करने की अपील की है। हर किसी की सुरक्षा एवं बेहतरी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं।

Spoke to officials regarding the situation arising due to Cyclone Fani. Asked them to take preventive measures and be prepared to provide all possible assistance. Also urged them to work closely with Governments of the affected states. Praying for everyone's safety and wellbeing. — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) 29 April 2019

तेजी से बढ़ रहा है आगे

इससे पहले सोमवार को मौसम विभाग के साइक्लोन वार्निंग डिवीजन ने बुलेटिन जारी कर कहा था कि फेनी श्रीलंका के त्रिंकोमाली से 620 किमी दूर पूर्व में, तमिलनाडु के चेन्नाई से 880 किमी दूर दक्षिण-पूर्व में और आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम से 1050 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व में है। बहुत संभावना है कि यह अगले छह घंटों में भीषण चक्रवाती तूफान व उसके 24 घंटे में बेहद विकराल तूफान का रूप ले ले। यह एक मई की शाम तक उत्तर-पश्चिम दिशा का रूख करेगा और फिर धीरे-धीरे उत्तर-उत्तरपूर्वी दिशा में बढ़ेगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने की बैठक

मौसम विभाग की चेतावनी सामने आने के बाद देश में आपात स्थिति से निपटने वाली शीर्ष एजेंसी-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की बैठक हुई। इसमें फेनी से उत्पन्न हालात की समीक्षा की गई। तूफान से निपटने के लिए केंद्र ने राज्यों को पूरी सहायता के लिए आश्वस्त किया है। राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) व तट रक्षक बल को आगाह कर दिया गया है और मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र में ना जाएं।

80-90 की होती है रफ्तार पर पहुंच सकती है 195 तक

-किसी चक्रवाती तूफान के वक्त हवा की रफ्तार 80-90 किमी प्रति घंटा होती है।

-अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान आने पर यह रफ्तार 170 से 180 किमी प्रति घंटे तक पहुंच जाती है।

-और विकराल रूप लेने पर यह 195 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है।