चेन्नई। तमिलनाडु में आए शक्तिशाली चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई है। इससे करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है वहीं अब तक इसकी वजह से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के तूफान प्रभावित नागपट्टनम और अन्य शहरों में अब भी जिंदगी को पटरी पर लाने का काम जारी है।

Tamil Nadu: Indian Navy personnel joined the State Authorities, NDRF and civil populace to clear public buildings and roads in Nagapattinam.

राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि तूफान के कारण हर तरफ भारी नुकसान हुआ है और हमने 200 से ज्यादा स्वास्थ्य कैंप लगाए हैं।

There has been a large scale damage to houses, power infrastructure, crops, boats and trees in Nagapattinam. We've mobilised a lot of mobile&static camps, chlorination is being done. More than 200 doctors and paramedical staff is present: Tamil Nadu Health Secy #GajaCyclone pic.twitter.com/fJVAqTOc41

