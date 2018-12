अमरावती। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान फेथाई ने सोमवार को भारी तबाही मचाई। तूफान के असर से भारी बारिश हुई और तेज हवाओं के कारण कई पेड़ तथा बिजली के खंभे उखड़ गए। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई।

ट्रेन और हवाई सेवाएं भी बाधित हुई हैं। ऐहतियात के तौर पर तटीय जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद रहे। तूफान का सबसे ज्यादा असर पूर्वी गोदावरी जिले में हुआ है, जहां तूफान दोपहर में कात्रेनिकोना में जमीन से टकराया। करीब 20 हजार लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है।

Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu conducted a review meeting on #PethaiCyclone at Real Time Governance centre at Secretariat today. He said officials should be able to gauge the probable damage basing on wind velocity in advance to take up relief measures immediately.(File pic) pic.twitter.com/vwUsXbg4dQ

— ANI (@ANI) 17 December 2018