नई दिल्ली। अब भारतीय सेना की मिलिट्री पुलिस कोर में महिलाएं भी जवान के तौर पर नजर आएंगी। सेना को मजबूती देने के साथ ही इसमें महिलाओं की भूमिका बढा़ने के लिए रक्षा मंत्री ने बड़ा निर्णय लिया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमन ने आर्मी की मिलिट्री पुलिस की कोर में बतौर जवान महिलाओं को शामिल करने को मंजूरी दे दी है।

Defence Minister Nirmala Sitharaman takes decision to induct women as jawans in Corps of Military Police in Army. The women will be inducted in a graded manner to eventually comprise 20 per cent of total Corps of Military Police of the Army. pic.twitter.com/wkyVw5CmCD

