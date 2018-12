नई दिल्‍ली। नोटबंदी को दो साल पूरे हो चुके हैं लेकिन आज भी राजनीतिक दल इसे लेकर बयानबाजी करते रहते हैं। जहां इसे लेकर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं वहीं पूर्व मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ओपी पी रावत का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी की वजह से चुनाव में कालेधन के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

रावत के अनुसार नोटबंदी के बाद ऐसा सोचा गया कि चुनाव के दौरान पैसे का गलत इस्तेमाल कम हो जाएगा। लेकिन आंकड़ों के आधार पर ऐसा साबित नहीं हुआ। पांच राज्‍यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्‍न राज्‍यों से जितना कालाधन अब तक जब्‍त किया गया है, वो पिछले चुनावों के दौरान जब्‍त कालेधन से कहीं ज्‍यादा है।

Former Chief Election Commissioner OP Rawat: It seems political class and their financiers have no dearth of money. Money used in this manner, is generally black money. As far as black money used in election is concerned, there was no check on it. https://t.co/l3zrUYW265

