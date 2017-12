आनंद महिंद्रा ने शेयर किया विदेशी महिलाओं का बॉलीवुड गाने पर डांस का वीडियो

नई दिल्ली। बॉलीवुड म्यूजिक अब दुनिया भर में मशहूर हो गया है और इसके गानों पर नाचने का अपना ही मजा है। आपने भी कई बार देखा होगा कि इंटरनेशनल रिअलिटी टीवी या विदेश में होने वाले इवेंट्स में भारतीय गानों पर विदेशियों को थिरकता देखा होगा। यहां तक कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री जुहा सिपीला भी अब बॉलीवुड म्यूजिक के बड़े फैन है और इसकी जानकारी महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में दी।

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने हाल ही में फिनिश महिलाओं के ग्रुप की एक क्लिप शेयर की है जो कि बॉलीवुड गाने पर डांस कर रही है। ये महिलाएं कटरीना की फिल्म 'बार बार देखो' के गाने 'नचदे ने सारे' पर भारतीय वेशभूषा पहने डांस करती नजर आ रही है। ये डांस परफॉर्मेंस महिंद्रा ग्रुप के 2017 एम 101 सम्मेलन में हुई जो कि फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित हुआ। यह ग्रुप के शीर्ष 101 लीडर्स की एनुअल गेदरिंग है।

लाल रंग के लहंगे में ये विदेशी महिलाएं काफी एनर्जी और एक्सप्रेशन के साथ इस बॉलीवुड गाने पर डांस कर रही है।

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'इसे देखकर आपको भी गुदगुदी होगी जैसे कि मुझे हुई। हेलसिंकी में हमारे लीडरशिर कॉन्क्लेव में पिछली रात यह डिनर के पहले का एंटरटेनमेंट था जो कि फिनिश महिलाओं के ग्रुप ने बॉलीबिट्स पर डांस कर किया। फिनलैंड के पीएम ने उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय किया। ये है इंडिया का सॉफ्ट पॉवर।'

यहां देखिए वीडियो:

You’re going to be as tickled by this as I was. The pre-dinner entertainment last night at our leadership conclave in Helsinki was some bindaas dancing by the Bollybeats—a group of Finnish ladies! And the PM of Finland had a ball seeing their performance. India’s soft power.. pic.twitter.com/oGF3xAi1FQ

— anand mahindra (@anandmahindra) 20 December 2017