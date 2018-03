तमिलनाडु में पेरियार की प्रतिमा हुई क्षतिग्रस्त होने के बाद बढ़ाई सुरक्षा, दो गिरफ्तार

Next

वेल्लूर। त्रिपुरा में लेनिन की प्रतिमा गिराए जाने के बाद अब तमिलनाडु के वेल्लूर में समाज सुधारक और द्रविड़ आंदोलन के संस्थापक ईवी रामासामी "पेरियार" की प्रतिमा को मंगलवार को देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद शहर में तनाव का माहौल है और इसे देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पुलिस का दावा है कि नशे में धुत दो शराबियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मुथुरमन और फ्रांसिस नाम के इन लोगों ने तिरुपत्तूर में लगी पेरियार की प्रतिमा को क्षति पहुंचाई है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुथुरमन के भाजपा कार्यकर्ता होने की संभावना है जबकि फ्रांसिस एक माकपा कार्यकर्ता है।

दूसरी ओर, बताया जा रहा है कि इस घटना पर राजनीतिक पारा तब चढ़ गया जब एक भाजपा नेता ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी पोस्ट में कहा कि साम्यवादी नेता लेनिन की प्रतिमा त्रिपुरा में गिराए जाने के बाद अब पेरियार की भी प्रतिमा गिराई जानी चाहिए।

Police personnel guard a #PeriyarStatue in Coimbatore's. Gandhipuram. A Periyar statue was vandalized in Vellore earlier pic.twitter.com/O4w9thY707

— ANI (@ANI) 7 March 2018