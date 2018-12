उदालगुरी (असम)। असम के उदालगुरी में कामाख्या-डेकारगांव इंटरसिटी एक्सप्रेस में धमाके की सूचना है। रेलवे और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है।

जिस जगह हादसा हुआ है वह गुवाहाटी से 95 किलोमीटर दूर है। शुरुआती जानकारी में पता चलता है कि धमाका चलती ट्रेन में करीब 6 बजकर 45 मिनट पर हुआ।

Police say on 11 persons injured in an explosion inside Kamakhya-Dekargaon Intercity Express in Udalguri, "explosion took place in the running train at around 6:45 pm. Investigation underway to ascertain if it was a bomb". #Assam pic.twitter.com/417XW5PDpk

— ANI (@ANI) 1 December 2018