नई दिल्ली। राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा और केंद्र सरकार कांग्रेस पर हमलावर है। सुबह फैसले के बाद जहां गृहमंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी की मांग की वहीं दोपहर बाद केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले में सरकार का पक्ष देश के सामने रखा।

वित्त मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि झूठ की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती। इस मामले में यह कुछ महीने तक चली, इसके बावजूद झूठ बोलने वालों की हार हुई है। झूठ हमेशा इसे गढ़ने वाले की क्रेडिबिलिटी कम करता है।

FM: #RafaleDeal protected both security&commercial interest of India. Security interest because it increases combat ability of India, commercial interest because the final price was significantly lower both for aircraft&weaponised aircraft than what was negotiated in 2007 & 2012. pic.twitter.com/ARWkNnsb1m

