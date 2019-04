नई दिल्ली। देश में पहली बार सेना ने सैन्य पुलिस में सैनिकों के तौर पर महिलाओं की भर्ती शुरू की है। सेना प्रमुख बिपिन रावत द्वारा इसकी शुरुआत किए जाने और रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद भारतीय सेना ने भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की की प्रक्रिया शुरू की है।

इसके लिए भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट https://joinindianarmy.nic.in/bravo/index.htm पर रजिस्ट्रेशन आज यानि 25 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 जून है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार यह भर्तियां सैन्य पुलिस में जनरल ड्यूटी सैनिकों के लिए की जाएंगी।

For the first time, Indian Army to start online registration of women for recruitment as soldiers into the military police, today. The project was mooted by General Bipin Rawat soon after taking over as Army Chief and given final approval by the Defence Ministry recently. pic.twitter.com/nIssIN62zX

— ANI (@ANI) 25 April 2019