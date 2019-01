नई दिल्ली। सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाए जाने के ठीक एक दिन बाद आलोक वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि यह सामुहिक आत्मनिरीक्षण का वक्त है।

आलोक वर्मा को गुरुवार को ही सीबीआई डायरेक्टर के पद से हटाते हुए उनका ट्रांसफर करते हुए उन्हें उनके कार्यकाल के बाकी बचे 21 दिनों के सेवाकाल के लिए डीजी फायर सर्विस बनाया गया था लेकिन उन्होंने इससे पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

Former CBI Chief Alok Verma in a letter to Secy Dept of Personnel&Training: The undersigned is no longer Director,CBI&has already crossed his superannuation age for DG Fire Services, Civil Defence&Home Guards.The undersigned may be deemed as superannuated with effect from today. https://t.co/K0O8wzkGzg

