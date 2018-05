वाराणसी हादसाः 4 निलंबित, जांच कमेटी के सदस्य पहुंचे घटनास्थल

वाराणसी। वाराणसी में मंगलवार शाम निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सेतु निर्माण निगम के मुख्य परियोजना प्रबंधक एचसी तिवारी, परियोजना प्रबंधक केआर सूदन, सहायक अभियंता राजेश सिंह व अवर अभियंता लाल चंद को निलंबित कर दिया है। साथ ही इस मामले की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है। 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिया गया है।

घटना के बाद जांच कमेटी ने घटनास्थल का बुधवार सुबह दौरा किया। इस दौरान अधिकारी कुछ भी कहने से बचते रहे। जांच दल के सदस्य राज प्रताप सिंह ने कहा कि फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। जांच पूरी हो जाने दें, सभी से बात होगी, रिकॉर्ड्स चैक किए जाएंगे इसलिए अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा।

