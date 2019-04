मुंबई। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मंगलवार को ट्विटर पर घोषणा की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत करेंगे।

उन्होंने कहा, 'जब पूरा देश चुनाव पर बातें कर रहा है, ऐसे में यह राहत देने वाला इंटरव्यू है। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, प्रिय अक्षय कुमार, आपसे बात करके अच्छा लगा।

Do you ever wonder whether PM Modi manages to laugh during the heat of the election campaign? You’ll get the answer tomorrow at 9am @ANI, in an informal and non-political conversation that I got the chance to do with @narendramodi ji. Do watch! pic.twitter.com/pczNar7k3A

