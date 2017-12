भाजपा सांसद स्वामी की दो टूक, कहा- करें पाक के खिलाफ युद्ध की तैयारी

नई दिल्ली। कुलभूषण जाधव के परिवार के साथ पाकिस्तान में हुई बदसलूकी के मामले में भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान से सीधा हमला बोला है। स्वामी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान से युद्ध की तैयारी शुरू कर दे।

भाजपा सांसद स्वामी ने कहा कि-'पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान से युद्ध करके उसके कई टुकड़े कर देने चाहिए।'

जाधव के परिवार के साथ पाकिस्तानों में हुए बुरे बर्ताव से गुस्साए स्वामी ने कहा कि- 'मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम तुरंत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दें, मगर अब वक्त आ गया है कि हम संजीदगी से इस दिशा में काम करना शुरू कर दें।' हालांकि इस बयान पर विवाद न खड़ा हो, इससे बचने के लिए स्वामी ने इसे पार्टी के बजाए अपना निजी मत बताया।

स्वामी ने पाक पर किया पलटवार-

मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से जब भारतीय सेना द्वारा एलओसी पार करके की गई कार्रवाई से जुड़ा सवाल पूछा गया, तो उन्होंने दोहराया की पाकिस्तान के चार टुकड़े कर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि-'भारतीय सेना ने जो बदला लिया है, वो सही है, मगर इस समस्या के स्थायी हल के लिए पाकिस्तान के टुकड़े कर देना जरूरी है।'

कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां के साथ पाकिस्तान में हुई बदसलूकी को लेकर विदेश मंत्रालय की कड़ी आपत्ति के कुछ घंटों बाद ही स्वामी का ये बयान आया। जाधव को जासूसी के आरोप में सैन्य कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई गई है और वो इस वक्त जेल में बंद है।

पाकिस्तान ने क्रिसमस के मौके पर पत्नी और मां को जाधव से मिलने दिया था। मगर जिन हालातों में जाधव की पत्नी और मां की मुलाकात हुई, वो वाकई शर्मनाक थे। क्योंकि जाधव कांच की दीवार के पीछे बैठे थे और इंटरकॉम के जरिए उनकी परिवार से बात हुई।

जाधव की पत्नी के मंगलसूत्र तक उतरवाए-

जाधव की पत्नी का मंगलसूत्र तक उतरवा दिया गया। वहीं उन्हें अपनी चप्पल तक उतारनी पड़ी। जिसे पाकिस्तान ने लौटाया नहीं। वहीं जाधव से मिलने से पहले पत्नी और मां अवंती को अपने कपड़े भी बदलने पड़े। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि- 'जाधव की मां ने पाकिस्तान द्वारा दिखाई गई मानवीयता की खुद तारीफ की, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने भी दिखाया। ऐसे में भारत के आरोपों में दम नहीं है।'

इसे लेकर भाजपा सांसद स्वामी ने मंगलवार को भी अपने तीखे तेवर दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि- 'जाधव की मां और पत्नी के साथ पाकिस्तान में द्रौपदी जैसा चीरहरण हुआ।'

"Whatever treatment was given to the mother and wife of Kulbhushan (Jadhav) is akin to Draupadi's vastraharan. It's very unfortunate...and now time has come when we should wage war against Pakistan to tear it apart into four pieces."

