नई दिल्ली। पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में सरकार ने संसद की लाइब्रेरी में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जो खत्म हो चुकी है। बैठक के दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों के नेताओं को सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने सुरक्षाबलों को फ्री हैंड दे दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं जो सीमापार के इशारों पर चलते हैं।

बैठक के बाद बाहर आए विपक्षी दल कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम देश और सुरक्षा बलों की एकता और सुरक्षा के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। चाहे फिर वो कश्मीर हो या फिर देश का कोईं और हिस्सा, कांग्रेस पार्टी सरकार को आतंकवाद से निपटने के लिए अपना पूरा सहयोग देती है।

Ghulam Nabi Azad, Congress after all-party meeting: We stand with the govt for unity & security of the nation and security forces. Be it Kashmir or any other part of the nation, Congress party gives its full support to the govt in the fight against terrorism. #PulwamaAttack pic.twitter.com/IaIP4cL0y9

