पुलवामा आतंकी हमला: शहीद के बेटे ने कहा, 'पाक से खराब कोई मुल्क नहीं'

श्रीनगर। पुलवामा में सीआरपीएफ के ट्रेनिंग कैंप में हुए आतंकी हमले में पांच जवान शहीद हो गए। जवानों की इस शहादत पर न सिर्फ देश को गर्व है, बल्कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि बहादुर जवानों की शहादत जाया नहीं होगी।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा-' शहादत देने वाले जवानों के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। आतंकियों की इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।'

Cowardly attack by terrorists. We are proud of our brave jawans, their sacrifice won't go in vain. The entire nation stands with their families: Home Minister Rajnath Singh on #Pulwama terror attack pic.twitter.com/wbGiYsynyQ

Militancy has not ended, our jawans are continuing to sacrifice their lives; please do something. The world has not seen a country worse than Pakistan: Anees, Son of late CRPF jawan Tufail Ahmad pic.twitter.com/ej07semqLl

