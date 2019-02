देहरादून। जम्मू के राजौरी में शनिवार को विस्फोट में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट का पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए हुजुम उमड़ पड़ा। सैकड़ों लोग वीर जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और अमर जवान के नारे लगाते नजर आए।

सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे उनके निवास नेहरू कालोनी देहरादून पहुंचा। सैन्य काफिले के साथ पहुंचे पार्थिव शरीर को देखते ही शहीद के पिता रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर एसएस बिष्ट, शहीद की मां और शहीद के बड़े भाई नीरज का रो-रो कर बुरा हाल था।

शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अद्यक्ष अजय भट्ट समेत कई मंत्री, विधायक, सेना, शासन प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे।

Uttarakhand: Mortal remains of Major Chitresh Singh Bisht being taken for last rites from his residence in Dehradun. He lost his life on 16 Feb while defusing IED planted by terrorists across LoC in Rajouri, J&K. Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat also present. pic.twitter.com/b2u2Prr3yq

इसके बाद शहीद की अंतिम यात्रा शुरू हुई जिसमें भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से माहौल गूंज रहा था। लोग शहीद चित्रेश अमर रहे के नारे भी लगा रहे थे। शहीद की अंतिम यात्रा हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रही। हरिद्वार में होगा अंतिम संस्कार।

#WATCH Slogans of 'Amar Rahe' raised as people pay last respects to Major Chitresh Singh Bisht in Dehradun. He lost his life on 16 Feb while defusing an IED which was planted by terrorists across the LoC in Rajouri's Naushera sector in J&K. Uttarakhand CM also present. pic.twitter.com/cjD5JYUi1h

