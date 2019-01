नई दिल्ली। राफेल मुद्दे को लेकर बुधवार को लोकसभा में बहस जारी है और इसकी शुरुआत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर सौदे में धांधली के आरोप लगाते हुए सरकार से सवाल पूछे। इस दौरान राहुल गांधी ने सदन में कंग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला द्वारा जारी किए गए ऑडियो टेप को सुनाने की मांग की जिसका सत्ता पक्ष ने जमकर विरोध किया साथ ही लोकसभा स्पीकर ने भी राहुल गांधी को टेप चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अरुण जेटली ने राहुल गांधी के आरोपो पर पलटवार करते हुए उन्हें झूठा करार दे दिया।

सदन में बहस के दौरान जेटली के बायन पर विपक्षी दल हंगामा करने लगे और किसी ने कागज के हवाई जहाज उड़ाए। लगातार हो रहे हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 3.30 बजे तक स्थगित कर दी गई।

जेटली ने कहा कांग्रेस को केवल पैसे का गणित समझ आता है

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा नेता अरुण जेटली ने ऑडियो टेप को लेकर राहुल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठा टेप लेकर आाते हैं और सदन में सुनाने की अनुमति मांगते हैं लेकिन उसे प्रमाणित करने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें पता है यह टेप उनकी पार्टी द्वारा फर्जी तरीके बनाई गई है।

Arun Jaitley in Lok Sabha: On the last occasion, he (Rahul Gandhi) manufactured a conversation between him and the former French President. Today, he repeats the same. Today, he tried to produce a tap but he is too scared to authenticate it. #Rafale pic.twitter.com/ukSc1UFs5H

— ANI (@ANI) January 2, 2019