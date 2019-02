चंडीगढ़। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर हंगमा जारी है। पंजाब विधानसभा में सोमवार को बजट भाषण के दौरान सिद्धू के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने खूब हंगामा और नारेबाजी की। इस दौरान कुछ सदस्यों ने सिद्धू के पाक दौरे की तस्वीरें भी सदन में दिखाई जिसके बाद सिद्धू आप खो बैठे। इस हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

सदन में कार्यवाही के दौरान विक्रम मजिठिया और सिद्दू के बीच जमकर नोक-झोंक हुई। बाहर आने के बाद सिद्धू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। आतंकियों को सहन नहीं किया जा सकता। जो लोग इसके दोषी हैं उन्हे सख्त सजा दी जानी चाहिए।

सिद्धू ने इस दौरान इशारों में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि कौन हैं वो जिन्होंने 1999 के कंधार हाईजैक में आतंकियों को छोड़ा था? कौन हैं इसके जिम्मेदार? हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है, एक सैनिक क्यों मारा जाए। आखिर इसका कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं हो सकता।

#WATCH Navjot Singh Sidhu says,"I am firm on my stand. Terrorism shouldn't be tolerated. I want to ask who released those involved in 1999 Kandahar incident? Who's responsibility is it? Our fight is against them.Why should a soldier die? Why can't there be a permanent solution?" pic.twitter.com/7Oe73dVqP5

